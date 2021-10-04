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التجارة العالمية ترفع توقعاتها لنمو التجارة في 2021 و2022

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 03:57 م
بوابة الفجر

عدلت منظمة التجارة العالمية بالزيادة توقعاتها لنمو تجارة السلع العالمية في العامين الجاري والمقبل، لكنها حذرت من مخاطر ناجمة عن جائحة كوفيد-19 ومشكلات في سلاسل الإمداد.

وقالت المنظمة اليوم الاثنين انها تتوقع نمو تجارة البضائع هذا العام 10.8 % بعد انخفاضها 5.3 % في 2020. وكانت في مارس آذار قد توقعت أن تنمو التجارة هذا العام ثمانية بالمئة.

وأضافت المنظمة التي مقرها جنيف أن نمو التجارة من المتوقع أن يتباطأ إلى 4.7 % في 2022، وهو ما يزيد عن توقعاتها السابقة بأن يبلغ أربعة بالمئة مع اقتراب التجارة من مستوياتها قبل الجائحة بحسب رويترز.


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