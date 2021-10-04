التجارة العالمية ترفع توقعاتها لنمو التجارة في 2021 و2022





عدلت منظمة التجارة العالمية بالزيادة توقعاتها لنمو تجارة السلع العالمية في العامين الجاري والمقبل، لكنها حذرت من مخاطر ناجمة عن جائحة كوفيد-19 ومشكلات في سلاسل الإمداد.





وقالت المنظمة اليوم الاثنين انها تتوقع نمو تجارة البضائع هذا العام 10.8 % بعد انخفاضها 5.3 % في 2020. وكانت في مارس آذار قد توقعت أن تنمو التجارة هذا العام ثمانية بالمئة.





وأضافت المنظمة التي مقرها جنيف أن نمو التجارة من المتوقع أن يتباطأ إلى 4.7 % في 2022، وهو ما يزيد عن توقعاتها السابقة بأن يبلغ أربعة بالمئة مع اقتراب التجارة من مستوياتها قبل الجائحة بحسب رويترز.







