تعرف على أسماء الطلاب المقبولين بالصف الأول لفصول مياه الشرب بقنا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، اليوم الاثنين، النتيجة النهائية لأسماء الطلاب المقبولين بالصف الأول لفصول مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، بنظام التعليم والتدريب المزدوج، تخصص فني محطات وشبكات مياه الشرب وفني محطات وشبكات الصرف الصحي عن العام الدراسي 2021-2022 (الدفعة الخامسة بعدد 50 طالب).



وصرح المهندس رجب عرفة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أنه تم افتتاح تلك الفصول منذ خمس سنوات عن طريق عقد برتوكول تعاون مع مديرية التربية والتعليم إيمانا من الشركة بضرورة تخريج فنيين على أعلى مستوى في مجال مياه الشرب والصرف والصحي تأكيدا لتوجه الدولة بضرورة الربط بين التعليم واحتياجات جهات الإنتاج من خريجين ذوي كفاءة فنية.



وأكد أن النتيجة تم إعلانها بعد اجتيازهم اختبارات القبول المتعددة التي تم إجرائها تأكيدا لمبدأ تكافؤ الفرص ولضمان اختيار أفضل الطلاب ليكونوا فنيين ذوي كفاءة في مجال مياه الشرب والصرف الصحي.



وأكدت الدكتورة فاتن نصرالدين، مدير عام التدريب، أنه يتم سنويا الإعلان عن قبول دفعة جديدة من الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية بمحافظات (قنا -سوهاج -أسيوط -الأقصر) وبمجموع لا يقل عن 275 درجه، ويتم عقد الاختبارات لجميع المتقدمين.