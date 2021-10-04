Advertisements

علوم الفضاء: أفريقيا الأكثر تضررا من تغير المناخ بدون ذنب (فيديو)

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 04:12 م
بوابة الفجر
رقية جمال
قال الدكتور علاء النهري، نائب رئيس مكتب المركز الإقليمي لعلوم الفضاء، إن مصر من أهم الدول النامية المهتمة بالتغيرات المناخية، وهذا يتضح من اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهذا الأمر بدءً من مؤتمر باريس 2015 وحتى الآن، لافتًا إلى أن الرئيس طلب على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة استضافة مصر مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ.

وأضاف "النهري"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أن اهم ملفات هذا المؤتمر تتمثل في الاهتمام بالاقتصاد الأخضر، والاهتمام بالزراعة من الحقل للمستهلك، موضحًا أن القارة الإفريقية الأكثر تضررًا من التغير المناخي رغم عدم تسببها فيه، موضحًا التغيرات المناخية تسببت في حدوث جفاف وندرة بالمياه بالقارة الإفريقية وارتفاع درجة الحرارة الذي أثر بشكل كبير على المحاصيل الزراعية.

وتابع نائب رئيس مكتب المركز الإقليمي لعلوم الفضاء، أن مصر من الدول المتأثرة بشكل كبير من التغيرات المناخية وارتفاع منسوب البحر، والدولة تقوم بجهد رائع في هذا المجال، موضحًا أن عقد مؤتمر المناخ في مصر سيكون نقطة محورية في توجيه الدعم الأكبر للدول النامية المتأثرة بالتغيرات المناخية رغم عدم تسببها فيها والدول المتقدمة هي المسئولة عن الانبعاثات الكربونية وارتفاع درجات الحرارة، مشيرًا إلى أنه عام 2015 تم تقرير دعم الدول النامية بـ 100 مليار دولار المتأثرة ولم يتم توجيه هذا الدعم.

أخبار تهمك

عاجل.. أفشة يتخذ قرارًا مفاجئا بعد استبعاده من قائمة منتخب مصر

منذ يوم

عاجل.. الدبابة يعرض خدماته على برشلونة لخلافة كومان

منذ حوالي 15 ساعة

رايولا غاضب من بروسيا دورتموند بسبب هالاند

منذ نصف ساعة

رضا عبد العال يصدم عبد الله السعيد بتصريح مثير

منذ يوم

الأهلي في ورطة بسبب صفقتي الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

عمرو أديب يفجر مفاجأة بشأن إعصار شاهين ومصر.. والسعودية تحذر بشدة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. وزيرة الصحة تعلن حالة الوضع الوبائي وحالات الوفاة في الموجة الرابعة

منذ حوالي 6 ساعات

تصريح مهم من وزير التعليم بشأن حضور الطلاب في المدارس

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إيهاب جلال يرفض رحيل نجم بيراميدز

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. مدرب برشلونة الجديد يطرد 8 لاعبين خارج البرسا

منذ حوالي 17 ساعة

رد فعل قوي من نجم الأهلي بشأن مستحقاته

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل- الكشف عن موعد مباراة الأهلي و بيراميدز في كأس مصر

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل.. تطورات تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

منذ نصف ساعة

بعد هدفه الرائع في شباك السيتي.. أول طلب لـ"صلاح" من إدارة ليفربول

منذ حوالي 8 ساعات

شوبير يتهم وائل جمعة بالكذب ويوجه رسالة نارية إلى كيروش

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. ميدو يفجر قنبلة موقوتة عن مستقبل صلاح مع ليفربول

منذ حوالي 16 ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
02:06 م

عاجل- الكشف عن موعد مباراة الأهلي و بيراميدز في كأس مصر

تصريح مهم من وزير التعليم بشأن حضور الطلاب في المدارس

03:11 م

عاجل.. ميدو يفجر قنبلة موقوتة عن مستقبل صلاح مع ليفربول

01:00 ص

عاجل.. تطورات تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

04:30 م

رد فعل قوي من نجم الأهلي بشأن مستحقاته

09:01 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements