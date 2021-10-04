علوم الفضاء: أفريقيا الأكثر تضررا من تغير المناخ بدون ذنب (فيديو)

قال الدكتور علاء النهري، نائب رئيس مكتب المركز الإقليمي لعلوم الفضاء، إن مصر من أهم الدول النامية المهتمة بالتغيرات المناخية، وهذا يتضح من اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهذا الأمر بدءً من مؤتمر باريس 2015 وحتى الآن، لافتًا إلى أن الرئيس طلب على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة استضافة مصر مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ.





وأضاف "النهري"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أن اهم ملفات هذا المؤتمر تتمثل في الاهتمام بالاقتصاد الأخضر، والاهتمام بالزراعة من الحقل للمستهلك، موضحًا أن القارة الإفريقية الأكثر تضررًا من التغير المناخي رغم عدم تسببها فيه، موضحًا التغيرات المناخية تسببت في حدوث جفاف وندرة بالمياه بالقارة الإفريقية وارتفاع درجة الحرارة الذي أثر بشكل كبير على المحاصيل الزراعية.



