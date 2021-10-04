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بالتعاون مع هيئة تعليم الكبار.. بدأ تنفيذ مبادرة "دار السلام بدون أمية" ضمن "حياة كريمة"

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 04:51 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ

بدأت أكاديمية طيبة إرسال قوافل لمحو الأمية بمنطقة دار السلام طبقًا للمبادرة المعلنة بمشاركة الهيئة العامة لتعليم الكبار واللواء أيمن السعيد رئيس حى دار السلام ، وتحت رعاية الدكتور صديق عفيفي رئيس مجلس ادارة مجموعة طيبة التعليمية ورئيس مجلس أمناء جامعة ميريت.

 وقال الدكتور صديق عفيفي رئيس مجلس إدارة أكاديمية طيبة إن مبادرة الأكاديمية لمحو أمية منطقة دار السلام المحيطة بأكاديمية طيبة هو مشاركة من الأكاديمية في المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة ” ، التي تعتبر بحق من أعظم المبادرات النافعة لعموم الشعب المصرى وخاصة الفئات الأكثر احتياجا ، والتي تعمل على رفع مستوى الحياة وتحقيق الهدف من العهود الدولية لحقوق الإنسان.

وبدأت قوافل أكاديمية طيبة بالإعلان عن بدء مبادرة دار السلام بدون أمية بإعلان جميع المواطنين من سكان منطقة دار السلام وذلك بمشاركة فاعله من الهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية ومسئولى حى دار السلام 

وأكد الدكتور صديق عفيفى ، أنه تم الاتفاق على العمل المشترك بين أكاديمية طيبة، والهيئة العامة لمحو الأمية و تعليم الكبار ، على محو أمية 5 آلاف مواطن ومواطنة من قاطنى حى دار السلام سنويا ، وفتح باب التعاون والمشاركة في المبادرة لجميع منظمات المجتمع المدنى في حى دار السلام ، بهدف الوصول بالمبادرة إلى جميع المستهدفين ، مع تقديم كل الحوافز الممكنة لإنجاح المبادرة.

وأكد الدكتور صديق عفيفى أن مبادرة “دار السلام بدون أمية من أجل حياة كريمة” ، هي خطوة من خطوات عديدة ننوى تحقيقها في إطار المشاركة الفاعلة في المبادرة العظيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي” حياة كريمة” ، كما نسعى لعقد الشراكات المستمرة مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية لوضع خارطة طريق للمرحلة المقبلة تستهدف تعظيم مشاركات القطاع الخاص والقطاع الأهلى في التنمية الشاملة للمجتمع.

وكانت أكاديمية طيبة التعليمية بالمعادي قد عقدت الاجتماع التحضيرى الثانى لتنفيذ مبادرة الدكتور صديق عفيفى “دار السلام بدون أمية من أجل حياة كريمة” بحضور اللواء أيمن السعيد رئيس حى دار السلام ، وشارك فى الاجتماع الدكتور صديق عفيفي رئيس أكاديمية طيبة ورئيس مجلس أمناء جامعة ميريت ، واللواء أحمد الأزهرى مساعد رئيس الأكاديمية ، ورشا جوهر مدير مركز تعليم الكبار والتعلم المستمر بالأكاديمية ، و أحمد المصري مدير العلاقات المجتمعية بالأكاديمية ، كما حضر الاجتماع وفد رفيع المستوى من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار ، ضم نورهان سيد محمد مدير فرع القاهرة بالهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار ، وعزة عبد الغنى سيد رئيس فرع دار السلام بالهيئة ، و حسن محمد على مدير إدارة دار السلام التعليمية ، وصابرين سيد إبراهيم مدير إدارة دار السلام الاجتماعية ، والدكتور خالد عزام مدير أكاديمية حلوان، وليلى عبد الباسط رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع المحلى بمنشية السادات .

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