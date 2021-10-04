صلاح يتصدر التشكيل المثالي للجولة السابعة في البريميرليج

كشف موقع "هو سكورد" المتخصص في الإحصائيات والأرقام الرياضية عن التشكيل المثالي للجولة السابعة من مسابقة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".





وشهد التشكيل تواجد المصري محمد صلاح لاعب ليفربول بعد المستوى المميز الذي قدمه مع فريقه في مباراة مانشستر سيتي وتسجيله هدف وصناعته لهدف آخر.





التشكيل المثالي جاء كالتالي :-





حراسة المرمى : تيم كرول "نوريتش سيتي"





الدفاع : أزبلكويتا وشالوباه "تشيلسي" - هانلي "نورتيش سيتي" - سيرخيو ريجيلون "توتنهام"





الوسط : هوجبرج "توتنهام" - نومان "نوريتش سيتي" - هي تشان "وولفرهامبتون" - محمد صلاح "ليفربول"





الهجوم : بريان مبيومو "برينتفورد" - خيمينز "وولفرهامبتون"



