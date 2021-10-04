Advertisements

البنك المركزي يصدر تعديلات على مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل من بينها مد فترة التمويل

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 04:22 م
البنك المركزي
البنك المركزي
أحمد الشيخ
 استمراراً للتوجه نحو  مساندة القطاع العقاري لما له من أهمية في دعم الاقتصاد ودفع عجلة الإنتاج، ونظراً لأن  النهوض به ينعكس على توفير إسكان مناسب وفقا لاحتياجات المواطنين، فضلاً عن تأثيره الإيجابي على الناتج القومي من خلال تشغيل العديد من الصناعات والقطاعات المختلفة مثل المقاولات والتشييد والبناء ذلك بالإضافة إلى مردوده الإيجابي على الجانب الاجتماعي من خلال خلق فرص عمل بالمشروعات والصناعات المختلفة،  قام البنك المركزي المصري بتعديل بعض شروط مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل الصادرة في ديسمبر 2019 التي تم بموجبها تخصيص مبلغ 50 مليار جنيه لتوفير التمويل العقاري للمواطنين الذين يصل دخلهم الشهري حتى 40 ألف جنيه للأعزب و50 ألف جنه للأسرة وبسعر عائد 8%، بحيث تم زيادة مدة التمويل لتصل إلى 25 عام(بدلا من 20 عام)، مع إمكانية تطبيق ذلك على العملاء الحاليين المستفيدين من المبادرة.

وسعيا ًلزيادة عدد الوحدات القابلة للتمويل في إطار المبادرة سالفة الذكر واستفادة عدد أكبر من المواطنين بهدف الحصول على سكن ملائم بسعر عائد منخفض، فقد تقرر أيضاً إلغاء شرط الحد الأقصى لصافي مساحة الوحدة بالإضافة إلى زيادة الحد الأقصى لسعر الوحدة ليبلغ 2.5 مليون جنيه مع التسهيل لشروط الضمانات والسماح للبنوك بقبول ضمانات بديلة في حالة عدم إمكانية تسجيل الوحدة.

أخبار تهمك

رد فعل قوي من نجم الأهلي بشأن مستحقاته

منذ حوالي 8 ساعات

رايولا غاضب من بروسيا دورتموند بسبب هالاند

منذ نصف ساعة

عاجل- الكشف عن موعد مباراة الأهلي و بيراميدز في كأس مصر

منذ ساعتين و 55 دقيقة

شوبير يتهم وائل جمعة بالكذب ويوجه رسالة نارية إلى كيروش

منذ حوالي 6 ساعات

تصريح مهم من وزير التعليم بشأن حضور الطلاب في المدارس

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أفشة يتخذ قرارًا مفاجئا بعد استبعاده من قائمة منتخب مصر

منذ يوم

عاجل.. وزيرة الصحة تعلن حالة الوضع الوبائي وحالات الوفاة في الموجة الرابعة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الدبابة يعرض خدماته على برشلونة لخلافة كومان

منذ حوالي 15 ساعة

بعد هدفه الرائع في شباك السيتي.. أول طلب لـ"صلاح" من إدارة ليفربول

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مدرب برشلونة الجديد يطرد 8 لاعبين خارج البرسا

منذ حوالي 17 ساعة

رضا عبد العال يصدم عبد الله السعيد بتصريح مثير

منذ يوم

عاجل.. ميدو يفجر قنبلة موقوتة عن مستقبل صلاح مع ليفربول

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. إيهاب جلال يرفض رحيل نجم بيراميدز

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي في ورطة بسبب صفقتي الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تطورات تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

منذ نصف ساعة

عمرو أديب يفجر مفاجأة بشأن إعصار شاهين ومصر.. والسعودية تحذر بشدة

منذ حوالي 17 ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
02:06 م

عاجل- الكشف عن موعد مباراة الأهلي و بيراميدز في كأس مصر

تصريح مهم من وزير التعليم بشأن حضور الطلاب في المدارس

03:11 م

عاجل.. ميدو يفجر قنبلة موقوتة عن مستقبل صلاح مع ليفربول

01:00 ص

عاجل.. تطورات تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

04:30 م

رد فعل قوي من نجم الأهلي بشأن مستحقاته

09:01 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements