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رايولا غاضب من بروسيا دورتموند بسبب هالاند

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 04:30 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن مينو رايولا وكيل أعمال النرويجي إيرلينج هالاند نجم بروسيا دورتموند الألماني أعرب عن غضبه من تصريحات هانز يواكيم فاتسكه الرئيس التنفيذي للنادي الألماني .

وقال فاتسكه في تصريحات نقلتها فضائية سبورت1:" مانسمعه مجرد هراء، الكثير يتحدث بأننا سنبيع هالاند في الصيف المقبل لكننا لم نتخذ أي قرار حتى الآن، فمثل هذه القرارات تُتخذ بشكل سري بين أفراد مجلس الإدارة".

وأشارت صحيفة صن البريطانية إلى أن العديد من التقارير كانت قد زعمت أن هالاند يمتلك شرط جزائي في عقده تبلغ قيمته 75 مليون يورو في الصيف المقبل ويخطط رايولا لضمه إلى أحد الأندية الكبرى نهاية الموسم الحالي.

وألمحت الصحيفة البريطانية أن ريال مدريد الإسباني يعتبر المفضل لضم النجم النرويجي الشاب كما أن باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد الإنجليزيين وبرشلونة الإسباني يرغبون في التعاقد معه.

الكلمات المفتاحية

هالاند رايولا بوروسيا دورتموند

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