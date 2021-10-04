عاجل.. تطورات تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك









يواصل مسؤولو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة حسين لبيب اجتماعاتهم مع النجم الدولي المغربي أشرف بن شرقي جناح الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض لحسم ملف تمديد عقده في الفترة المقبلة.





تمديد عقد أشرف بن شرقي





كشف مصدر داخل نادي الزمالك أخر تطورات ملف تمديد عقد النجم الدولي المغربي أشرف بن شرقي جناح الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك في الفترة المقبلة.





وأوضح المصدر أن المفاوضات بين مسؤولي اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة حسين لبيب و النجم الدولي المغربي أشرف بن شرقي شهدت خلافا كبيرا على قيمة الشرط الجزائي.





وتابع المصدر أن اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك لن توافق أبدا على الشرط الجزائي الذي يطلبه أشرف بن شرقي لتمديد عقده مع القلعة البيضاء.





وأتم المصدر موضحا أن اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك توصلت لاتفاق على كافة التفاصيل المالية في عقد النجم الدولي المغربي أشرف بن شرقي إلا أن بند الشرط الجزائي اوقف المفاوضات.







