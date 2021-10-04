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وزيرة البيئة: مصر لها دورا رياديا في مواجهة التغيرات المناخية (فيديو)

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 04:31 م
بوابة الفجر
رقية جمال
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن مصر لها دورا رياديا في مواجهة التغيرات المناخية والتحدي البيئي بشكل عام، وفي إطار ذلك تستضيف الاجتماع الوزاري الثاني للبيئة وتغير المناخ للاتحاد من أجل المتوسط، مشيرة إلى أن مصر تتخذ خطوات حثيثة لدفع العمل البيئي ومواجهة تغير المناخ.

وأضافت "ياسمين فؤاد"، خلال تصريحات تليفزيونية على هامش افتتاحها الاجتماع الوزاري الثاني للبيئة وتغير المناخ للاتحاد من أجل المتوسط، والمذاعة ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أن هذا الاجتماع يعقد كل 4 سنوات، وهو هام لتسليط الضوء على التحديات البيئة التي تواجه منطقة المتوسط في الوقت الحرج الذي يواجه العالم في ظل جائحة كورونا، وبحث تأثير تغير المناخ على البحر المتوسط خاصة المتمثل في إزدياد درجة الحرارة وفقدان التنوع البيولوجي، وخاصة أن بعض المجتمعات المحلية تعتمد على البحر المتوسط في سبل العيش مثل الصيادين والعاملين بمجال الزراعة.

وتابعت وزيرة البيئة، أن رفع مستوى الدعم فيما يخص تمويل المناخ ونقل التكنولوجية ضرورة حتمية بالتوازي مع إجراءات مواجهة المناخ وزيادة الطموح لمساعدة البلدان النامية على الوفاء بالتزاماتها.

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