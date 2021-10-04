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أسطورة ليفربول يتغنى بمحمد صلاح: لاعب من ذهب

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 04:36 م
محمد صلاح
محمد صلاح
الفجر الرياضي

حرص جيمي كاراجر، أسطورة ليفربول، على الإشادة بمستوى النجم المصري محمد صلاح، نجم الريدز، هذا الموسم.

 

وقال كاراجر، في تصريحات أبرزتها شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية: "أنت تفكر في أعظم اللاعبين الذين امتلكهم ليفربول.. صلاح يسير في هذا الطريق، ليس هناك شك في ذلك على الإطلاق".

 

وأضاف: "أعرف الوضع الذي يعيشه ليفربول، ليست لديهم القدرات المالية لمانشستر سيتي عندما تفكر في الرواتب المعروضة.. لكن في الوقت الحالي، يلعب صلاح بشكل يختلف عن أي لاعب في الكرة الأوروبية".

 

وتابع: "لا يمكن لليفربول أن يترك مفاوضات عقد صلاح تطول، حيث سيواجهون تهديدًا بشأن ذلك، وقد يخسرون اللاعب في العامين المقبلين".

 

وواصل: "هذا اللاعب يعتني بنفسه حقًا، ويمكنك أن ترى ذلك عندما يتخلص من القميص عقب تسجيل الأهداف".

  

واختتم كاراجر: "من المهم أن صلاح لا يزال في قمة عطائه، ومستمر في تسجيل الأهداف بقميص ليفربول".

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