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وزير البترول يستقبل وزير الطاقة اللبناني لمتابعة مشروع توصيل الغاز الطبيعي

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 05:57 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الدكتور وليد فياض وزير الطاقة والمياه اللبناني والوفد المرافق والذي يزور القاهرة حاليا في أول زيارة له خارج لبنان عقب تكليفه مؤخرا بمهام وزارة الطاقة في الحكومة اللبنانية.


وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ان جلسة المباحثات المشتركة شملت  استعراض ومتابعة الاجراءات الخاصة لسرعة وصول الغاز الطبيعى المصري الي لبنان عبر الاردن وسوريا في اطار ماتم الاتفاق عليه في الاجتماع الذي عقد الشهر الماضي بالاردن، مضيفا ان التعاون بين البلدين هدفه استراتيجي اكثر منه تجاري في اطار دعم مصر للبنان الشقيق واسهاما في حل مشكلة الطاقة لديه ودعم استقرار الدولة اللبنانية .
واعرب الوزير اللبناني الدكتور وليد فياض عن امتنانه وتقديره للدور المصري لمساعدة ودعم لبنان مشيرا الي ان امداد الغاز الطبيعى المصري يمثل علاقة استراتيجية بين البلدين في مجال الطاقة باعتباره حجر الأساس في المساهمة بحل مشكلة الطاقة بلبنان.

وسيتم عقد اجتماع موسع بين وفدي البلدين للتوصل لصيغة نهائية للتعاقد.

حضر جلسة المباحثات كل من الدكتور مجدي جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ونائبه للعمليات المهندس يس احمد ، والاستاذ اسامة مبارز وكيل وزارة البترول للمكتب الفني ، ومن الجانب اللبناني المهندسة اورور الفيغالي مدير عام النفط بوزارة الطاقة اللبنانية والمهندس كمال حايك رئيس مؤسسة الكهرباء اللبنانية وعدد من المسئولين التنفيذيين.

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