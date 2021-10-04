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إصابة 5 أشخاص في انهيار مسرح حفل افتتاح مطعم بالأهرامات (صور)

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 05:25 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
أصيب 5 أشخاص إثر انهيار جزئي لمسرح حفل افتتاح مطعم سياحي بمنطقة الأهرامات، غرب الجيزة، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة إخطارًا من العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع الغرب، بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث بحفل افتتاح مطعم "أ" السياحي بمنطقة الأهرامات.

ودفع اللواء جابر بهاء مدير الحماية المدنية بالجيزة بفرق الإنقاذ البري مدعوما بالمعدات اللازمة من قبل مسؤولي حي الهرم.

ووجه مدير أمن الجيزة اللواء رجب عبد العال بتشكيل فريق بحث لمعاينة موقع الحادث وحصر الخسائر.
إصابة 5 أشخاص في انهيار مسرح حفل افتتاح مطعم بالأهرامات (صور)
إصابة 5 أشخاص في انهيار مسرح حفل افتتاح مطعم بالأهرامات (صور)
إصابة 5 أشخاص في انهيار مسرح حفل افتتاح مطعم بالأهرامات (صور)
إصابة 5 أشخاص في انهيار مسرح حفل افتتاح مطعم بالأهرامات (صور)
إصابة 5 أشخاص في انهيار مسرح حفل افتتاح مطعم بالأهرامات (صور)
إصابة 5 أشخاص في انهيار مسرح حفل افتتاح مطعم بالأهرامات (صور)
إصابة 5 أشخاص في انهيار مسرح حفل افتتاح مطعم بالأهرامات (صور)
إصابة 5 أشخاص في انهيار مسرح حفل افتتاح مطعم بالأهرامات (صور)

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