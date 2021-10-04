عاجل - مبابي يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل

كشف الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي عن كواليس رغبته في الرحيل عن النادي الباريسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.





مبابي يتحدث عن رغبته في الرحيل عن باريس سان جيرمان





وأشارت شبكة RMC الفرنسية إلى أن عقد مبابي مع باريس سان جيرمان ينتهي عقب نهاية الموسم الحالي وتفاوض ريال مدريد من أجل التعاقد معه حتى الساعات الأخيرة من الميركاتو الصيفي الماضي لكن الصفقة تعثرت بسبب تعنت مسئولي النادي الباريسي.





وصرح مبابي عبر الشبكة الفرنسية:"طلبت الرحيل لأنه منذ اللحظة التي لم أرغب في تجديد عقدي، أردت أن يستفيد باريس سان جيرمان ماديا من بيعي ليتمكن من إحضار بديل جيد".





وأضاف :"لقد منحني باريس سان جيرمان الكثير وكنت دائمًا سعيدًا على مدار 4 مواسم قضيتها هنا وما زلت بين صفوفه".





وتابع :"لقد حسمت موقفي في وقت مبكر بما يكفي، حتى يتمكن باريس سان جيرمان من التصرف".





وأردف قائلا:"أردت أن يخرج الجميع من هذا الموقف أقوى وأن نتجاوز الأمر يدًا بيد وإبرام صفقة جيدة وقد احترمت ذلك وقلت أيضا إذا رفضت الإدارة رحيلي فسأبقى".





واستطرد قائلا:"قال الناس إنني رفضت 6 أو 7 عروض لتجديد عقدي وأنني لم أعد أرغب في التحدث إلى ليوناردو وهذا غير صحيح على الإطلاق".





واختتم مبابي تصريحاته قائلا:"على المستوى الشخصي، لم يعجبني خبر أنني طلبت الرحيل في الأسبوع الأخير من أغسطس لأنني قلت في نهاية يوليو إنني أريد الرحيل ".







