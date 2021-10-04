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"يتسرقي كل الصور".. أحمد فهمي يغازل زوجته في أحدث ظهور

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 05:49 م
أحمد فهمي وهنا الزاهد
أحمد فهمي وهنا الزاهد
مي مرسي
غازل الفنان أحمد فهمي زوجته، من خلال مشاركته صورة عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر "فهمي" في الصورة بإطلالة كاجوال، ووراءه سيارة حمراء، ليوجه رسالة لزوجته هنا الزاهد قائلا: "تسرقي كل الصور اللي انا متصور زيها.. مش عارف انزل حاجة".

يذكر أن آخر أعمال هنا الزاهد، السينمائية فيلم "الغسالة"، وشاركها البطولة الفنان أحمد حاتم، ومحمود حميدة، بالإضافة إلى محمد سلّام، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، طاهر أبو ليلة، مع ضيوف الشرف محمد ثروت ومحمود الليثي وعلى الطيب وجيلان علاء، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمة شيرين رضا، من تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد.

الكلمات المفتاحية

هنا الزاهد واحمد فهمي الفجر اخبار الفجر الفني

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