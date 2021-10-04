موعد مباراة الإمارات ضد إيران في تصفيات كأس العالم 2022





يواجه المنتخب الإماراتي الأول لكرة القدم، نظيره منتخب إيران، في إطار منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.





وتقام المباراة التي سوف تجمع بين منتخبي الإمارات وإيران، يوم الخميس المقبل الموافق السابع من شهر أكتوبر الجاري.





وتبدأ أحداث المباراة عند الساعة السابعة إلا ربع بتوقيت القاهرة، والثامنة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة إلا ربع بتوقيت أبوظبي.





ويحتل منتخب إيران المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، بينما يتواجد منتخب الإمارات في المركز الثالث برصيد نقطتين.



