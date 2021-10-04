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موعد مباراة السعودية ضد اليابان في تصفيات كأس العالم 2022

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 05:32 م
السعودية
السعودية
أمل الحلفاوي

يلاقي منتخب السعودية الأول لكرة القدم، نظيره منتخب اليابان، في إطار منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

موعد مباراة السعودية ضد اليابان في تصفيات كأس العالم 2022
وتقام المباراة التي سوف تجمع بين منتخبي السعودية واليابان، يوم الخميس المقبل الموافق السابع من شهر أكتوبر الجاري.

وتبدأ أحداث المباراة عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة بتوقيت أبوظبي.

ويحتل منتخب السعودية المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، بينما يتواجد منتخب اليابان في المركز الرابع برصيد 3 نقاط.

الكلمات المفتاحية

اليابان السعودية

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