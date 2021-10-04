عاصم الجزار: نعمل على توفير الإسكان الميسر للفئات الأكثر احتياجا (فيديو)





قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن جائزة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية 2021 تضع علينا قيود اكثر مما تعطي فرص، لافتًا إلى أن من أهم الأشياء التي قامت بها هيئة المجتمعات العمرانية التحول في تخطيط المدن من المدن المخططة للسيارة للمدن المخططة للمشاة والاعتماد على النقل الجماعي.وأضاف "الجزار"، خلال مؤتمر صحفي على هامش تسلم جائزة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية 2021، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أننا نسعى للتأكيد على استخدام جميع المفردات التي ادت للحصول على الجائزة مثل الاتمام بالفراغات العامة وتوفير الإسكان الميسر للفئات الأكثر احتياجًا.وتابع وزير الإسكان، أن استراتيجية الوزارة لدعم الفئات الأقل دخلًا ومساندة الفئات المتوسطة والإتاحة للفئات الاكثر قدرة اقتصادية، مكن من إنشاء 660 ألف وحدة، وجاري استكمال مليون وربع وحدة سيتم الانتاء منهم في القريب العاجل، مؤكدًا أن الدولة عملت على توفير التنمية الحضرية المستدامة وتأمل في تحقيق المزيد.