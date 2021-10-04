"أوقاف قنا" تطلق مبادرة لتصحيح المفاهيم والأفكار المتطرفة

دشنت مديرية الأوقاف بقنا، تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء أشرف الداودى محافظ قنا، اليوم، أولى الدورات التدريبية لمبادرة الأمن الفكري وتصحيح المفاهيم التى أطلقتها وزارتي الأوقاف والشباب والرياضة والمجلس الأعلى للإعلام والتى تم تنظيمها بمجمع إعلام نجع حمادى، في إطار التعاون المثمر والبناء بين وزارة الأوقاف ومؤسسات الدولة الوطنية للتوسع فى برامج التدريب والتثقيف المستمر.



ومن جانبه أوضح محافظ قنا، أن المبادرة تستهدف تنظم ٣ دورات تدريبية حول (ضلالات الإرهابيين - المواطنة حقوق وواجبات - حروب الجيل الرابع والخامس - حرب الشائعات وأثرها على المجتمعات والدول) وذلك على مدار ثلاثة ايام خلال الفترة من ٤ إلي ٦ أكتوبر الجاري بمعدل ٤ ساعات لكل يوم بهدف بناء وعى المواطنين بشكل سليم وتصحيح المفاهيم المغلوطة.



وأضاف الدكتو ماهر على جبر، وكيل مديرية الأوقاف بقنا، أن الدورات التدريبية يحاضر فيها نخبة متميزة من العلماء والأدباء والمفكرين من جامعة الأزهر وجامعة جنوب الوادي بهدف تدريب320 شاب وفتاة من الجهات المشاركة وهي(جامعة جنوب الوادي - كلية الدراسات الإسلامية فرع قنا - مديرية أوقاف قنا - مديرية التربية والتعليم بقنا - مديرية الشباب والرياضة بقنا - مديرية التضامن الاجتماعي بقنا - مجمع إعلام نجع حمادي - مركز إعلام قنا) كمرحلة أولي، علي أن يتم منح المشاركين شهادات تقدير فى اليوم الختامى.



حضر الندوة كل من الدكتور كرم عبد الستار، رئيس قسم التفسير بجامعة الازهر، والدكتور ماهر على جبر، وكيل مديرية اوقاف قنا، والدكتور صلاح سليم، عميد كلية الاداب جامعة جنوب الوادى، وماجدة الشرقاوى مدير مجمع اعلام نجع حمادى وجمال عبد الشافى سكرتير الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى وعدد من ممثلى المؤسسات الحكومية المشاركة فى المبادرة وعدد من الشباب.