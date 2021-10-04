Advertisements

"أوقاف قنا" تطلق مبادرة لتصحيح المفاهيم والأفكار المتطرفة

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 05:35 م
جانب من الندوة
جانب من الندوة
بسام عبدالحميد
دشنت مديرية الأوقاف بقنا، تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء أشرف الداودى محافظ قنا، اليوم، أولى الدورات التدريبية لمبادرة الأمن الفكري وتصحيح المفاهيم التى أطلقتها وزارتي الأوقاف والشباب والرياضة والمجلس الأعلى للإعلام والتى تم تنظيمها بمجمع إعلام نجع حمادى، في إطار التعاون المثمر والبناء بين وزارة الأوقاف ومؤسسات الدولة الوطنية للتوسع فى برامج التدريب والتثقيف المستمر.

ومن جانبه أوضح محافظ قنا، أن المبادرة تستهدف تنظم ٣ دورات تدريبية حول (ضلالات الإرهابيين - المواطنة حقوق وواجبات - حروب الجيل الرابع والخامس - حرب الشائعات وأثرها على المجتمعات والدول) وذلك على مدار ثلاثة ايام خلال الفترة من ٤ إلي ٦ أكتوبر الجاري بمعدل ٤ ساعات لكل يوم بهدف بناء وعى المواطنين بشكل سليم وتصحيح المفاهيم المغلوطة.

وأضاف الدكتو ماهر على جبر، وكيل مديرية الأوقاف بقنا، أن الدورات التدريبية يحاضر فيها نخبة متميزة من العلماء والأدباء والمفكرين من جامعة الأزهر وجامعة جنوب الوادي بهدف تدريب320 شاب وفتاة من الجهات المشاركة وهي(جامعة جنوب الوادي - كلية الدراسات الإسلامية فرع قنا - مديرية أوقاف قنا - مديرية التربية والتعليم بقنا - مديرية الشباب والرياضة بقنا - مديرية التضامن الاجتماعي بقنا - مجمع إعلام نجع حمادي - مركز إعلام قنا) كمرحلة أولي، علي أن يتم منح المشاركين شهادات تقدير فى اليوم الختامى.

حضر الندوة كل من الدكتور كرم عبد الستار، رئيس قسم التفسير بجامعة الازهر، والدكتور ماهر على جبر، وكيل مديرية اوقاف قنا، والدكتور صلاح سليم، عميد كلية الاداب جامعة جنوب الوادى، وماجدة الشرقاوى مدير مجمع اعلام نجع حمادى وجمال عبد الشافى سكرتير الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى وعدد من ممثلى المؤسسات الحكومية المشاركة فى المبادرة وعدد من الشباب.
"أوقاف قنا" تطلق مبادرة لتصحيح المفاهيم والأفكار المتطرفة
"أوقاف قنا" تطلق مبادرة لتصحيح المفاهيم والأفكار المتطرفة
"أوقاف قنا" تطلق مبادرة لتصحيح المفاهيم والأفكار المتطرفة
"أوقاف قنا" تطلق مبادرة لتصحيح المفاهيم والأفكار المتطرفة
"أوقاف قنا" تطلق مبادرة لتصحيح المفاهيم والأفكار المتطرفة
"أوقاف قنا" تطلق مبادرة لتصحيح المفاهيم والأفكار المتطرفة
"أوقاف قنا" تطلق مبادرة لتصحيح المفاهيم والأفكار المتطرفة
"أوقاف قنا" تطلق مبادرة لتصحيح المفاهيم والأفكار المتطرفة

الكلمات المفتاحية

مديرية الأوقاف بقنا مبادرة تصحيح الأفكار المغلوطة جامعه الأزهر

أخبار تهمك

شوبير يتهم وائل جمعة بالكذب ويوجه رسالة نارية إلى كيروش

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن تحلية مياه البحر

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل - الكشف عن موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر

منذ حوالي 4 ساعات

رد فعل قوي من نجم الأهلي بشأن مستحقاته

منذ حوالي 9 ساعات

نبأ سار للأهلي قبل مواجهة الحرس الوطني

منذ ساعة

عاجل.. أفشة يتخذ قرارًا مفاجئا بعد استبعاده من قائمة منتخب مصر

منذ يوم

عرض جديد مغري لخطف موسيماني من الأهلي

منذ 33 دقيقة

عمرو أديب يفجر مفاجأة بشأن إعصار شاهين ومصر.. والسعودية تحذر بشدة

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. تطورات تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

منذ ساعتين

الأهلي في ورطة بسبب صفقتي الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - مبابي يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل

منذ ساعة

رضا عبد العال يصدم عبد الله السعيد بتصريح مثير

منذ يوم

عاجل.. ميدو يفجر قنبلة موقوتة عن مستقبل صلاح مع ليفربول

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. إيهاب جلال يرفض رحيل نجم بيراميدز

منذ حوالي 22 ساعة

تصريح مهم من وزير التعليم بشأن حضور الطلاب في المدارس

منذ حوالي 3 ساعات

قرار مفاجىء في الأهلي بشأن موسيماني

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

"إعلام نجع حمادي" يناقش "دور الأسرة في تنمية المجتمع" (صور)

أبرز أخبار اليوم السبت 23-3-2019 في محافظة قنا

بدء فعاليات دورة تدريب الأئمة والواعظات بجامعة جنوب الوادى

"المفاهيم الخاطئة في الإسلام" ندوة توعوية بمجمع إعلام نجع حمادي

نشرة أخبار قنا اليوم الخميس.. تعيين سكرتير عام جديد للمحافظة وضبط 200 فرش حشيش

ختام فعاليات دورة تدريب الأئمة بجامعة جنوب الوادي

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
02:06 م

عاجل - الكشف عن موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن تحلية مياه البحر

05:10 م

تصريح مهم من وزير التعليم بشأن حضور الطلاب في المدارس

03:11 م

عاجل - مبابي يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل

05:30 م

عاجل.. تطورات تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

04:30 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements