بروتوكولات تعاون لتمويل مشروعات في المنطقة الصناعية بجمصة



وأگد "محافظ الدقهلية" أن ماتشهدة المنطقة الصناعية بجمصه من تطوير وتحديث يعد طفرة غير مسبوقه في تاريخ المحافظة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي يعطي اهتماما كبيرا للإستثمار والمستثمرين من أجل توفير فرص عمل لائقة للمواطنين مشيرا إلى إسترداد مساحه 108 فدان وضمها للمنطقة لإقامة مشروعات صنعية واستثمارية عملاقة تساهم في زيادة الدخل القومي وتوفير فرص العمل للمواطنين ووجه "مختار"الشكر والتقدير للسيد رئيس الجمهورية على دعمه المتواصل للإستثمار والمستثمرين.



فيما قال "الزلاط" إن الدقهلية من المحافظات المتميزة في مجال الاستثمار والصناعة مشيرا إلى منطقة جمصة الصناعية التي تعد إحدى القلاع الصناعية الرائدة في المحافظة موضحا أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية قد شاركت من قبل في تمويل البنية الأساسية للمنطقة بما تبلغ قيمته 358 مليون جنيه، وأضاف ان البروتوكول الذي تم توقيعه اليوم يتضمن تنفيذ شبكات المرافق لمنطقة ال108 فدان لتكون جاهزة للإستثمار والمستثمرين وذلك في اطار توجهات الدولة لتطوير المناطق الصناعية.



و قام " مختار" و" الزلاط ووفد التنمية الصناعية بزيارة للمنطقة الصناعية بجمصة في جولة ميدانية بمصانع المنطقة والورش الحرفية للصناعات المكملة لتغذية المصانع وعقدا لقاءا موسعا مع المستثمرين بالمنطقة الصناعية بجمصة تم خلاله إستعراض " برزينتيشن " عن المنطقة الصناعية ومراحلها المختلفة والصناعات بها، كما تم مناقشة مطالب وإحتياجات المستثمرين وحل مشكلاتهم وذلك بهدف دفع عجلة الإستثمار بمحافظة الدقهلية وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.



حضر الزيارة المهندسة سلوى جابر وكيل وزرة الإسكان بالدقهلية واللواء أشرف فؤاد مدير عام مكتب المحافظ والدكتور مصطفى عنان مدير عام المنطقة الصناعية، والمهندس عبد الحميد جمال مدير فرع التنمية الصناعية بالدقهلية ومسئولي الاستثمار والمنطقة الصناعية والمتابعة والشئون القانونية بديوان عام المحافظة.

وقع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، مع، اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ووفد الهيئة برتوكولا للتعاون يستهدف قيام الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتمويل مشروعات المرافق والبنية التحتية بتكلفة مالية قدرها 175 مليون جنيه لمساحة الـ108 فدان الواقعة إمتداد المرحلتين الثالثة والرابعة للمنطقة الصناعية بمدينة جمصة بالدقهلية والتي تضم 197 قطعة أرض تصلح لإقامة المشروعات الإستثمارية والصناعية، تم بالفعل طرحها على المستثمرين بمحافظة الدقهلية.