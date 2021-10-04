"افتكرت بتصورني".. أقوال صادمة لسيدة أشعلت النار في جسد شاب بالهرم

استمعت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، لأقوال سيدة تدعى "سحر" أشعلت النار في جسد شاب، إثر خلافات بينها وبين شقيقة المجني عليه.



وقالت المتهمة في أقوالها، أنها ذهبت لشقيقة المجني عليه في سكنها الجديد بعد تركها للعقار الذي يجمعهما، لأنها كانت تريد أن تنتقم منها لأنها أساءت لسمعتها وقام زوجها بتحرير محضر زنا ضدها، فاعتقدت أن شقيقة المجني عليه كانت تصورها فيديوهات لتثبت تردد الرجال على شقتها.



وأضافت، أنه في يوم الواقعة ذهبت لتنتقم منها، ولكن نتيجة لمشاجرة بينها وبين شقيقها قامت بإلقاء البنزين عليه.



وباشرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في إشعال سيدة لرجل، بسبب خلافات تجمعها بينها وبين شقيقة المجني عليه، بالهرم



وقال أحد أفراد أسرة الضحية، إن المتهمة ليست مريضة نفسيا، وأنها كانت تربطهم بها علاقة جيرة سابقة، مؤكدين أنهم لا تربطها بالمجني عليه أى خلافات، وأنها كانت تخطط لإشعال النار بالمنزل بأكمله، وقتل جميع أفراده.



وقرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، استمرار حبس سيدة، ١٥ يوم على ذمة التحقيقات،لاشعال النار في جسد شاب بالهرم



وتلقى قسم شرطة الهرم بلاغا يفيد إشعال ربة منزل النار بنجار، ما أسفر عن مصرعه، وانتقل رجال المباحث بإشراف الرائد أحمد عصام رئيس مباحث الهرم إلى محل الواقعة، وتم ضبط المتهمة، واقتيادها إلى ديوان القسم لاستجوابها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.



