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المخرج عمرو سلامة يكشف عن مشاريعه الفنية عبر " فيسبوك"

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 06:14 م
عمرو سلامة
عمرو سلامة
آيه عبد العزيز
روج المخرج عمرو سلامة لمشاريعه الجديدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كتب عمرو سلامة معلقًا:"على مدار سنة ونصف، ولأول مرة أعمل على مشروعان بالتوازي وفي نفس الوقت، تجربة ضاغطة ومربكة ومهلكة.

أضاف:"مشروعان لا يشبهان بعضهما في أي شيء، لا الشكل ولا الموضوع ولا النوع ولا حتى وسيلة العرض"

تابع:" فيلم برا المنهج، إنتاج شركة لاجوني، بطولة الطفل عمر شريف والأساتذة ماجد الكدواني وروبي ولفيف من ضيوف الشرف والأطفال، تأليفي وتشارك معي في السيناريو الكاتب خالد دياب"

وأوضح:"مسلسل بيمبو، لمنصة شاهد، إنتاج شركة دائرة ميم الإبداعية، بطولة أحمد مالك، ويجز وهدى المفتي، وأيضا عدد كبير من ضيوف الشرف والوجوه الجديدة، تأليف محمد أديب ومعه عدد من الكتاب الشباب الرائعين، وتشارك معي المخرج الرائع عمر رشدي في إخراج حلقات من المسلسل "


واختتم كلامه:"المشروعان يقتربان من مراحلهم الأخيرة والتوقع إنهما سيكونان جاهزان للعرض في خلال أشهر،وأتمنى أن ينالوا إعجاب المشاهدين ويأتي هذا الجهد المضني بثماره."

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