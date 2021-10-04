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ربة منزل تتهم شقيقها بهتك عرض نجلها في الدقهلية

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 05:41 م
أرشيفية
أرشيفية
محمد كشك
حررت ربة منزل فى العقد الثالث من عمرها، محضرا تتهم فيه شقيقها بالتعدي على نجلها وهتك عرضه، فى قرية مصر الجديدة بمدينة المنزلة في محافظة الدقهلية.

وكانت تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من مركز شرطة المنزلة يفيد بتحرير "فاطمة.ع.م.م" ۳۱ مطلقة، ومقيمة قرية " مصر الجديدة " دائرة المركز، محضرا تتهم فيه شقيقها، "محمو.ع.م.م" ۳۰ سنة عامل، ومقيم بذات القرية بالتعدى وهتك عرض نجلها "محمد.ب" ٨ سنوات اكثر من مرة حيث إنها تقيم لدى والدها، فى ذات المسكن.

وألقت القوات الامنية القبض على شقيقها، وبالمواجهة اعترف وأقر بارتكاب الواقعة.

تحرر عن تلك المحضر رقم ٧٥٠٠ لسنة ٢٠٢١ جنح مركز المنزلة، وجاري العرض على النيابة العامة.

الكلمات المفتاحية

مديرية أمن الدقهلية ربة منزل تتهم شقيقها بهتك عرض نجلها حوادث الفجر

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