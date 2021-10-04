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"الجيزة" تنفذ أعمال تطوير ورصف لشارع ترعة الزمر

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 05:43 م
شارع ترعة الزمر
شارع ترعة الزمر
إسماعيل منطاوي
واصلت محافظة الجيزة أعمال تطوير ورصف المحاور المرورية الحيوية في إطار تنفيذ خطة تطوير محاور الحركة بكافه قطاعات المحافظة.

وفي إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة برفع كفاءة المحاور بحي العمرانية، قامت المحافظة بأعمال رصف وتطوير لشارع ترعة الزمر الموازي لمحور الفريق كمال عامر بحي العمرانية لتسهيل الحركة المرورية باعتباره محور مروري مؤدي لمحور محمد أنور السادات وجاري استكمال الأعمال.

الكلمات المفتاحية

وحدة مرور الجيزة محافظة الجيزة تطوير ورصف لشارع ترعة الزمر

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