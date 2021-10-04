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"ضربها بشومة".. تفاصيل جديدة في واقعة مقتل سيدة على يد زوجها بالهرم

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 05:43 م
أرشيفية
أرشيفية
إيريني صفوت
كشفت تحقيقات النيابة العامة، بجنوب الجيزة، تفاصيل واقعة مقتل سيدة على يد زوجها بالهرم، وإلقاء جثتها بإحدى الترع بأبو النمرس، حيث أن المتهم كان يشك في سلوكها منذ فترة فاستدرجها لمكان الواقعة إحدى الترع بأبو النمرس.

وأفادت التحقيقات، أن المتهم استدرجها بالتروسيكل الخاص به لمكان الحادث، وبعد وصولهما حدثت مشادة بينهما، على إثرها ضربها بآلة حادة (شومة) وقام بإلقائها بالترعة، لإخفاء جريمته.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن المتهم اعتدى على المجني عليها بآلة حادة ثم ألقى جثتها بالترعة، وذلك بسبب خلافات أسرية متكررة بينهما

وأوضحت التحقيقات، أن المتم حرر محضر بتغيبها لابعاد الشبهة عنه، وانتدبت النيابة الطب الشرعي  لتشريح جثة المجني عليها للوقوف على ظروف الواقعة وتفاصيلها

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة ربة منزل بإحدى الترع، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن عامل قتل زوجته بسبب خلافات أسرية بمنطقة الهرم وأبلغ عن اختفائها، وبضبط المتهم اعترف بارتكاب الجريمة، بسبب خلافات زوجية متكررة بينهما حيث اعتدى عليها بآلة حادة، وألقى جثتها بالترعة، فحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

 

الكلمات المفتاحية

واقعة مقتل سيدة على يد زوجها بالهرم مديرية أمن الجيزة حوادث الفجر

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