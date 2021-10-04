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موعد مباراة الزمالك ضد برشلونة في كأس العالم للأندية لكرة اليد

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 05:50 م
الزمالك ضد برشلونة
الزمالك ضد برشلونة
أمل الحلفاوي

يصطدم الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، بنظيره فريق برشلونة الإسباني، في إطار منافسات كأس العالم للأندية لكرة اليد.

وتقام المباراة التي سوف تجمع بين فريقي الزمالك وبرشلونة، يوم الأربعاء المقبل الموافق السادس من شهر أكتوبر الجاري.

وتبدأ أحداث المباراة عند الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف بتوقيت أبوظبي.

ويدخل الزمالك المباراة بصفته حامل لقب دوري أبطال إفريقيا، بينما يخوض برشلونة منافسات كأس العالم، بصفته حامل لقب المونديال الموسم الماضي، بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا.

الكلمات المفتاحية

كأس العالم للأندية برشلونة الزمالك أحمد الأحمر

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