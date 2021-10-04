مقتل 3 طالبات طعنا بمنطقة أورينبورغ شرقي روسيا

وقال مصدر في لجنة التحقيق الروسية إن " الشرطة عثرت في حوالي الساعة 4:45 صباحًا ، على ثلاث فتيات قتلن بطعنات متعددة وجروح في الصدر والبطن، يدرسن في كلية الطب و يبلغن من العمر 17 و18 و19 عاما، اثنتان داخل شقتهم وواحدة في الفناء، حيث تمكنت من الخروج إلى الشارع بعد إصابتها، وقطعت مسافة 70 مترا قبل أن تخر قواها وتسقط ميتة ".





وأضاف المصدر أن " الجاني إضرم النار في الشقة لتغطية آثار الجريمة وتم اخماد الحريق ".



