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عرض جديد مغري لخطف موسيماني من الأهلي

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 05:58 م
موسيماني
موسيماني
الفجر الرياضي

تلقى الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الأهلى، عرضا من أحد الأندية القطرية خلال الساعات الماضية.

 

وأكدت تقارير صحفية، أن هناك مفاوضات من أحد الأندية القطرية للتعاقد مع المدير الفنى للنادى الأهلى، ولكن لم يحسم موسيمانى موقفه حتى هذه اللحظة.

 

وكان مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب قد استقر خلال الساعات الماضية، على فتح باب المفاوضات مع بيتسو موسيمانى لتجديد عقده.

 

ونجح بيتسو موسيمانى فى تحقيق جميع البطولات مع القلعة الحمراء فى الفترة الماضية، باستثناء خسارة لقب الدورى الممتاز وبطولة السوبر المحلى.

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