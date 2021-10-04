محافظ الأحساء يستقبل رئيس مجلس أمناء مؤسسة القنبر للخدمات الإنسانية









استقبل الأمير بدر بن محمد بن جلوي ، محافظ الأحساء ، بمكتبه اليوم , رئيس مجلس أمناء مؤسسة سعد القنبر للخدمات الإنسانية المهندس سعد القنبر وأعضاء المجلس والجهاز التنفيذي .

واطلع سموه على تقرير عن أعمال وأهداف المؤسسة والخدمات التي تقدمها وعرض التوجه الاستراتيجي للمؤسسة فيما يخص تقديم الخدمات وتطويرها .