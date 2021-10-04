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محافظ الأحساء يستقبل رئيس مجلس أمناء مؤسسة القنبر للخدمات الإنسانية
الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 06:03 م
الفجر السعودي
استقبل الأمير بدر بن محمد بن جلوي ، محافظ الأحساء ، بمكتبه اليوم , رئيس مجلس أمناء مؤسسة سعد القنبر للخدمات الإنسانية المهندس سعد القنبر وأعضاء المجلس والجهاز التنفيذي .
واطلع سموه على تقرير عن أعمال وأهداف المؤسسة والخدمات التي تقدمها وعرض التوجه الاستراتيجي للمؤسسة فيما يخص تقديم الخدمات وتطويرها .
وأشاد بما تقدمه المؤسسات والجمعيات الخيرية من دعم للمحتاجين من أفراد المجتمع ، حاثا على أهمية العمل وجودته وتبني مشاريع تساعد على استدامة المؤسسة والتركيز على تنوع وجودة الخدمات المقدمة .