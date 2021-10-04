الرئيس السيسي يهنئ كوريا الجنوبية بيومها الوطني وغينيا كوناكري بذكرى الاستقلال

بعث الرئيس عبدالفتاح السيسى اليوم الاثنين، ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية كوريا الجنوبية مون جيه إن، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم التأسيس الوطنى لبلاده.



وأوفد الرئيس السيسي، أحمد الأنصاري، الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة كوريا الجنوبية بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.



كما أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، محمد نجم الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة غينيا كوناكري بالقاهرة للتهنئة بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال.



