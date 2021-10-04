عاجل.. تعطل خدمات فيسبوك وواتس آب وانستجرام

رصد موقع الفجر الإلكتروني، عددا من شكاوى مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، بشأن تعطل خدمة تواصل واتس آب وفيس بوك وإنستجرام وماسنجر.





حيث يتعذر على المستخدمين الاتصال مع البرنامج.





وسنوافيكم بالتفاصيل.





وكانت تعطلت العديد من مواقع الإنترنت في العالم في يًونيو الماضي، بينها مواقع وسائل إعلام كبرى ومواقع إخبارية عالمية مثل سي إن إن الأميركية ولو موند الفرنسية ونيويورك تايمز. وظهرت رسائل تشير إلى عطل في الصفحة على المواقع. وقالت مراسلة "العربية" إن تطبيق بلومبيرغ من بين مواقع الإنترنت التي تعطلت.







