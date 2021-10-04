رسمياً.. رانييرى مديرا فنيا لواتفورد الإنجليزي

أعلن نادى واتفورد، اليوم الإثنين، التعاقد بشكل رسمى مع المخضرم كلاوديو رانييرى لتولى منصب المدير الفنى الجديد للفريق.

ومن المقرر أن يقود رانييرى كتيبة واتفورد خلال الفترة المقبلة، خلفًا للإسبانى زيسكو مونوز فى ظل تراجع نتائج الفريق بعد مرور 7 جولات فقط من البريميرليج.

وتلقى نادى واتفورد الهزيمة أمام لييدز يونايتد فى الجولة الأخيرة بهدف نظيف، ليصبح مونوز أول مدير فنى يقال فى الموسم الحالى من البريميرليج، فيما يملك رانييرى سجلا حافلا فيما يعد التتويج بلقب الدورى الإنجليزى مع ليستر سيتى هو أبرز محطاته.