ثنائي جديد في الطريق.. أخر تطورات صفقات الأهلي الأخيرة

اقترب نادى الأهلى من حسم التعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل خلال هذا الصيف.

ويرغب الأهلي في ضم الثنائى كريم الدبيس وأحمد شريف، لاعبا وادى دجلة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويرفض كريم الدبيس وأحمد شريف فكرة اللعب فى أوروبا، بعد وصول عروض من بلجيكا والبرتغال.

وأوضح مصدر بالأهلي، أن الأحمر اقترب من التعاقد مع الثنائى مقابل 14 مليون جنيه، بعدما تمكن أمير توفيق من تخفيض قيمة الصفقة من 22 مليون جنيه".

ويجيد كريم الدبيس المشاركة فى الجبهة اليسرى، فى الوقت الذى يلعب خلاله أحمد شريف فى مركز المهاجم الصريح.