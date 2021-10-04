68 % ارتفاعا في صادرات مصر من المواد العازلة خلال 8 شهور





ارتفعت صادرات مصر من المواد العازلة خلال الـ8 شهور الأولى من العام الجاري بنحو 68 % لتسجل 26 مليون دولار مقابل 15 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.





وذكر التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية،اليوم الاثنين،أن مصر صدرت مواد عازلة خلال 8 شهور إلى 80 دولة منها 13 لم يتم التصدير لها خلال نفس الفترة من العام الماضي شملت (كامبوديا- وأنجولا وكاببندا- والجابون- وإسبانيا- وألمانيا الاتحادية- وبنجلاديش- وكولومبيا- وهندوراس- وملاوي- وبروندي- ومالي- وسيراليون- وجزر القمر الإسلامية).





وأضاف التقرير أن 7 دول استحوذت على 49.2% من إجمالي الصادرات تصدرها "اتحاد نيجيريا" الذى استحوذ على 16.8% من إجمالي الصادرات بقيمة بلغت 4.375 مليون دولار،وفي المرتبة الثانية "ليبيا" مستحوذة على 9%من إجمالي الصادرات بقيمة بلغت 2.340 مليون دولار،واحتلت" كينيا" المرتبة الثالثة من حيث الدول المستوردة للمواد العازلة المصرية مستحوذة على5.5 % من إجمالي الصادرات بنحو 1.439 مليون دولار.





وأوضح أن صادرات مصر من المواد العازلة خلال 8 شهور إلى " الهند" بلغت 1.282 مليون دولار،تلتها في المرتبة الخامسة "فيتنام" بقيمة 1.183 مليون دولار. وأشار إلى أن"الامارات العربية المتحدة" احتلت المرتبة السادسة من حيث الدول المستوردة للمواد العازلة المصرية بما قيمته 1.132 مليون دولار،تلتها في المرتبة السابعة "اندونيسيا" بنحو 1.044 مليون دولار،تلتها "سلطنة عمان" بنحو 870 ألف دولار،واحتلت "تايوان"المرتبة العاشرة بنحو 860 ألف دولار،وجاءت "ساحل العاج" في المرتبة العاشرة بما قيمته 853 ألف دولار.