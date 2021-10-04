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المملكة واليونان تتعاونان لتنمية الاقتصاد الرقمي

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 06:41 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي

اجتمع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله بن عامر السواحه، عبر الاتصال المرئي اليوم ، بمعالي وزير الدولة والحوكمة الرقمية في جمهورية اليونان كيرياكوس بييراكيكس، وذلك بحضور عددٍ من مسؤولي الجانبين.

 

وجرى خلال الاجتماع بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين لتنمية الاقتصاد الرقمي في البلدين، إضافة إلى الاستفادة من الموقع الجغرافي للمملكة كونها محورًا رقميًا لربط للقارات الثلاث، وتطويع الممكنات الرقمية للمملكة لتعزيز نمو الاقتصاد الرقمي في المنطقة.

الكلمات المفتاحية

اليونان المملكة اقتصاد رقمي

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