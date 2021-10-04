وزير الزراعة يكشف حقيقة تحويل جزء من حديقة الأسماك إلى جراج (فيديو)

وأضاف: "نعمل على تطوير الحديثة ونرفع مستوى الخدمات التي بها.. ونعيد تشغيل أحواض الأسماك الموجودة فيها"، مؤكدًا أنه غير مطروح استقطاع جزء من حديقة الأسماك لاستخدامات أخرى.



وأوضح زير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه ليس هناك نية ولا دراسة لاستقطاع جزء من حديقة الأسماك، متابعا: "سيتم تطوير استراحات الحديقة والحمامات وكافة الخدمات بها".



كشف الدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حقيقة تحويل جزء من حديقة الأسماك إلى جراج، مشيرا إلى أن حديقة الأسماك أنشأت منذ عام 1867.وقال السيد القصير، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، إن حديقة الأسماك من الحدائق الهامة جدا والتي لها تاريخ طويل بجانب أنه يوجد بها مناطق أثرية مثل جبلاية.