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أول تعليق من "فيس بوك" على العطل المفاجئ بوسائل التواصل الاجتماعي

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 06:57 م
أرشيفية
أرشيفية
مارينا بشارة
أكدت إدارة موقع فيس بوك، عبر حسابها الشخصي بموقع تويتر، وجود عطل مفاجئ في تطبيقاتها، وكتبت تغريدة توضيحيه جاءت كالآتي: "نحن ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى التطبيقات، نحن نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، ونعتدز عن أي إزعاج".

وكان قد شكا عدد من مستخدمى منصات التواصل الاجتماعي، من تعطل خدمة تواصل واتس آب وفيس بوك وإنستجرام وماسنجر، حيث يتعذر على المستخدمين الاتصال مع البرنامج. 

الكلمات المفتاحية

وسائل التواصل الاجتماعي عطل مفاجئ بفيس بوك إدارة فيس بوك

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