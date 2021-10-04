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وزير الزراعة: نعمل على إزالة التعديات فى مهدها للحفاظ على الأمن الغذائي

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 07:01 م
السيد القصير
السيد القصير
داليا الحسين
قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن إزالة التعديات على الأراضي الزراعية أمر غاية في الصعوبة، وتؤثر على الرقعة الزراعية ولها مشاكل كبيرة جدا لاسيما أنها تؤثر على الناتج المحلي وفرص العمل والضغط على الخدمات، مشيرا إلى أن توجيهات القيادة السياسية بضرورة التصدي بقوة لهذه الظاهرة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج" صالة التحرير"، المذاع عبر فضائية صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن كافة الوزارات تساعد في هذا الأمر وتعمل معهم في ازالة المخلفات فورا والتعديات بشكل سريع وخاصة وزارة الداخلية، مشيرا إلى أن الأمن الغذائي يمثل أمن قومي لاسيما أن مشكلة كورونا أظهرت أهمية تأمين الغذاء خاصة أن هناك بلاد غنية ولم تستطع تأمين غذاء لشعبها خلال الجائحة.

وتابع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي: " نعمل على إزالة التعديات في مهدها للحفاظ على الأمن الغذائي"، منوها بأن الري الحديث أصبح ضرورة وليس رفاهية للحفاظ على المياه وتحسين الإنتاجية.

الكلمات المفتاحية

حديقة الاسماك السيد القصير التعديات الاراضي الزراعية اخبار مصر

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