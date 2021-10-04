Advertisements

أول تعليق من جورج وسوف عقب شائعات وفاته

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 07:36 م
جورج وسوف
جورج وسوف
مي مرسي
انتشرت شائعات في الساعات القليلة الماضية حول وفاة المطرب جورج وسوف، مما اضطره إلى الرد على هذه الشائعات.

وقال "وسوف" من خلال برنامج "بلا تشفير" المذاع على قناة "الجديد": " اننى حاليا بصحة جيدة ولا صحة لما تردد خلال الساعات القليلة الماضية".

وتابع "وسوف" قائلا: "حياتى الشخصية بسيطة حيث اننى إنسان بسيط وأحب البساطة" وأضاف متحدثا عن جمهوره قائلا: "الناس كل حياتي ولو طلعت على المسرح وهما بيعطوني طاقة".

الكلمات المفتاحية

جورج وسوف الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

عاجل.. تطورات تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن تحلية مياه البحر

منذ ساعتين و 52 دقيقة

ثنائي جديد في الطريق.. أخر تطورات صفقات الأهلي الأخيرة

منذ ساعة

رد فعل قوي من نجم الأهلي بشأن مستحقاته

منذ حوالي 11 ساعة

بعد عطل فيسبوك والواتساب.. خبير أمن معلومات يوجه مناشدة هامة لمستخدمي مواقع التواصل

منذ أقل من ساعة

اختراق.. خبير بأمن المعلومات يكشف سبب تعطل "الفيس بوك والوتساب"

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل - الكشف عن موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر

منذ حوالي 6 ساعات

أول تعليق من "فيس بوك" على العطل المفاجئ بوسائل التواصل الاجتماعي

منذ ساعة

عاجل.. إيهاب جلال يرفض رحيل نجم بيراميدز

منذ يوم

عمرو أديب يفجر مفاجأة بشأن إعصار شاهين ومصر.. والسعودية تحذر بشدة

منذ حوالي 20 ساعة

شوبير يتهم وائل جمعة بالكذب ويوجه رسالة نارية إلى كيروش

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - مبابي يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل

منذ ساعتين و 33 دقيقة

محامي الزمالك يكشف آخر تطورات قضية كهربا

منذ نصف ساعة

تصريح مهم من وزير التعليم بشأن حضور الطلاب في المدارس

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يبحث تقليص قائمته قبل انطلاق الموسم الجديد

منذ ساعة و نصف

عاجل.. ميدو يفجر قنبلة موقوتة عن مستقبل صلاح مع ليفربول

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

أحدهم بشأن سعر الدولار.. 6 شائعات شغلت السوشيال ميديا في 7 أيام

حقيقة وفاة الفنان جورج سيدهم

حسن حسني ليس الأول.. فنانين لاحقتهم شائعات الوفاة وهم على قيد الحياة

شائعات الوفاة تطارد الفنانين في 2019

حسن الرداد ليس الأول .. أبرز الفنانين الذين تعرضوا لشائعة الطلاق

منال سلامة تدخل ضمن قائمة Google Trends بعد شائعة وفاتها

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
07:32 م

محامي الزمالك يكشف آخر تطورات قضية كهربا

عاجل - الكشف عن موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر

02:06 م

ثنائي جديد في الطريق.. أخر تطورات صفقات الأهلي الأخيرة

06:59 م

عاجل.. تطورات تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

04:30 م

تصريح مهم من وزير التعليم بشأن حضور الطلاب في المدارس

03:11 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements