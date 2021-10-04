أول تعليق من جورج وسوف عقب شائعات وفاته

انتشرت شائعات في الساعات القليلة الماضية حول وفاة المطرب جورج وسوف، مما اضطره إلى الرد على هذه الشائعات.



وقال "وسوف" من خلال برنامج "بلا تشفير" المذاع على قناة "الجديد": " اننى حاليا بصحة جيدة ولا صحة لما تردد خلال الساعات القليلة الماضية".



وتابع "وسوف" قائلا: "حياتى الشخصية بسيطة حيث اننى إنسان بسيط وأحب البساطة" وأضاف متحدثا عن جمهوره قائلا: "الناس كل حياتي ولو طلعت على المسرح وهما بيعطوني طاقة".