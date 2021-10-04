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بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غدا الثلاثاء

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 07:04 م
أرشيفية
أرشيفية
مارينا بشارة
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، عن حالة الطقس ليوم غدا الثلاثاء، حيث تشهد البلاد انخفاضًا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

تحذيرات عاجلة للمواطنين

وحذرت الهيئة في بيان، المواطنين من شبورة مائية صباحًا، حيث يمكن أن تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

البلاد تتأثر بمنخفض الهندي الموسمي

وأشارت الهيئة، إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهندي الموسمي مما يزيد الاحساس بحرارة الطقس.

طقس غدًا الثلاثاء
وأوضحت، أن البلاد تشهد غدا الثلاثاء، طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبري والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، وحار على جنوب الصعيد فيما يكون معتدل الحرارة على السواحل الشمالية.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الثلاثاء ليلا، طقس لطيف علي كافة الأنحاء.

الظواهر الجوية غدًا الثلاثاء
وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية، غدًا الثلاثاء، حيث تشهد البلاد نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن الدلتا وسط سيناء.

حالتي البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون من معتدل الي مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين وربع إلى ٣ الا ربع متر والرياح السطحية شمالية غربية أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون من معتدل الي مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف الي ٣ متر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة غدا الثلاثاء

وعن درجات الحرارة، غدا الثلاثاء: القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 21 درجة، وقنا العظمى 33 درجة والصغرى 22 درجة، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 23 درجة.

الكلمات المفتاحية

درجات الحرارة حالة الطقس غدا الثلاثاء الأرصاد الجوية

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