السودان.. مقتل 3 واعتقال بعض العناصر التابعين لداعش

قال مصدر أمني سوداني، اليوم الاثنين، انه تم اعتقال 4 أشخاص بينهم جنسيات أجنبية في عملية ضد خلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش في جبرة جنوبي الخرطوم.





وأوضحت المصادر السودانية، أن العملية الأمنية أسفرت أيضا عن مقتل قائد الخلية الإرهابية وعنصرين آخرين واستشهاد عنصر أمن.





فيما كشفت مصادر سوانية عن توجه رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان إلى حي جبرة جنوبي الخرطوم لمتابعة العملية الأمنية التي أسفرت عن القبض على "إرهابيين" تابعين لداعش ومقتل آخرين من الخلية.





وجرت اليوم اشتبكات بين قوات الأمن السودانية وخلية ارهابية متمركزة وسط حي جبرة السكني في العاصمة الخرطوم، بحسب وكالة الأنباء السودانية.





وتبادلت قوات الأمن اطلاق النار الكثيف لبضع ساعات مع المجموعة الارهابية التي تحصنت في سطح احدى البنايات في المنطقة وترددت معلومات حول سقوط جرحى من القوات الأمنية والقبض على عدد من الارهابيين بحسب الوكالة.





وكان حي جبرة شهد صداما بين القوات الأمنية وخلية ارهابية داعشية الاسبوع الماضي أسفرت عن استشهاد خمسة من الضباط والجنود السودانيين التابعين لجهاز المخابرات.



