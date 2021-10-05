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14 معلومة مهمة عن الإعلان الوزاري الثاني للبيئة والمناخ من أجل المتوسط

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 07:38 ص
أرشيفية
أرشيفية
مارينا بشارة
افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة الاجتماع الوزاري الثاني للبيئة وتغير المناخ للاتحاد من أجل المتوسط، الذي تستضيفه مصر بحضور وزراء البيئة من الأردن وليبيا وسفير دولة الجزائر، وفرانس تيمرمانس نائب رئيس مفوضية الإتحاد الأوروبي الصفقة الخضراء، بمشاركة وزراء وممثلى ووفود 42 دولة فعليا وعبر الفيديو كونفرانس، لبحث التحديات البيئية المشتركة وخطة العمل المقبلة في ظل تهديدات تغير المناخ للمنطقة.

وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز نقاط الإعلان الوزاري الثاني للبيئة والمناخ من أجل المتوسط.

١-تعزيز التعاون الإقليمي، من خلال الاتحاد والمنتديات الإقليمية الأخرى ذات الصلة، لتحسين تنسيق السياسات.

٢-تبادل المعرفة وأفضل الممارسات، والسير باجراءات التنفيذ

٣-تحديد الحلول الإقليمية الممكنة للتحديات المشتركة، وتعزيز التحول الأخضر في المنطقة.

٤-كذلك الاهتمام بالوعي والفهم لتغير المناخ والتدهور البيئي من خلال برامج التعليم المناسبة، لتسريع المشاركة المدنيه

٥- التغيير السلوكي ونمط الحياة الذي بدأته بالفعل الأجيال الشابة وزيادة وعي المستهلك،

٦-دمج اعتبارات النوع الإجتماعي والشباب في سياسات وإجراءات واستثمارات المناخ والبيئة، والفئات المهمشة، من خلال بناء القدرات وتعزيز مشاركة المرأة والشباب في صنع وتنفيذ ومتابعة سياسات البيئة والمناخ

٧-تعزيز التعاون والبحث في المجالات ذات الاهتمام المشترك بشأن العمل المناخي والبيئة

٨-تعزيز الابتكار من أجل تطوير تكنولوجيا انبعاثات الغازات الدفيئة المنخفضة ونقلها

٩-تعزيز الصلة بين العلوم والمجتمع والسياسات من أجل حوكمة البيئة والمناخ.

١٠- كما تضمن اتخاذ خطوات للحد من تلوث الهواء في منطقة المتوسط،

١١-صياغة السياسات وتنفيذ الإجراءات لضمان الأمن الغذائي من خلال نظم غذائية مستدامة،

١٢-زيادة الموارد (بما في ذلك التمويل وبناء القدرات وتنمية المهارات وتطوير التكنولوجيا ونقلها والابتكار) لدعم الانتقال نحو اقتصادات مستدامة

١٣-صياغة سياسات لحماية وإدارة واستعادة التنوع البيولوجي

١٤-وصياغة السياسات واتخاذ الإجراءات اللازمة للانتقال إلى اقتصاد دوار وأخضر.

الكلمات المفتاحية

ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وزارة البيئة بوابة الفجر الفجر

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