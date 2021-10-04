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خبير أمن المعلومات: عودة المواقع المتعطلة قبل 10 مساء (فيديو)

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 07:09 م
فيس بوك
فيس بوك
داليا الحسين
كشف المهندس وليد حجاج خبير أمن المعلومات، أسباب عطل" فيسبوك" و"انستجرام" و"واتس آب"، موضحا أنه لم يتم الإعلان حتى الآن عن أسباب تعطل هذه التطبيقات ولكن يمكن أن يكون مشكلة في "سيرفر".

وقال المهندس وليد حجاج، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج “صالة التحرير” المذاع عبر فضائية صدى البلد مساء اليوم الاثنين: "هذه ليست المرة الأولى بل أننا معتادون على هذا الأمر"، منوها بأن فيسبوك" و"إنستجرام" و"واتس آب" جميعهم شركة واحدة، ويعملون بالمشاركة من خلال "سيرفرات" كثيرة جدا تحت "سيستم واحد.

وأضاف، أن العطل يعود لعدة أسباب ومن ضمنها حدوث عيب في البرامج خلال تحديثها وخرجت الأمور عن السيطرة، أو هجمة هاكرز على سيرفرات فيس بوك وواتس آب.

وأشار خبير أمن المعلومات، إلى أن تلك المواقع ستعود للعمل قبل 10 مساء ولكن الخسائر بالمليارات بسبب الخسارة في الإعلانات.

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وليد حجاج بوابة الفجر المواقع المتعطلة الفجر

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