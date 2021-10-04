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بعد عطل فيسبوك والواتساب.. خبير أمن معلومات يوجه مناشدة هامة لمستخدمي مواقع التواصل

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 07:11 م
مواقع التواصل الاجتماعي
مواقع التواصل الاجتماعي
هدى عبدالرازق
كشف المهندس وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، آخر تطورات العطل الذي أصاب عدد من المنصات الاجتماعية، قائلا إن العطل حدث منذ نحو ساعة ونصف، وسبب المشكلة غير معروف حتى الآن، وهو عطل عالمي وليس على مستوى مصر فقط.

وأشار "حجاج"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الاثنين، إلى أن البعض يرجع سبب العطل إلى التحديثات التي يجريها "الفيسبوك"، أو حدوث هجمة إليكترونية، منوها بأن العطل في خدمات فيسبوك، وواتساب يتسبب في خسائر تقدر بمليارات الدولارات للشركة المالكة لتلك التطبيقات بسبب الإعلانات.

واستبعد أن يكون عطل "الواتساب" بسبب تحديث البيانات، حيث أن لو العطل بسبب التحديث كان لن يؤثر على المنصات الأخرى مثل "الفيسبوك"، و"الانستجرام"، ناصحا مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بعدم الاحتفاظ بمعلومات وبيانات شخصية هامة على الحسابات الشخصية.

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