بعد عطل فيسبوك والواتساب.. خبير أمن معلومات يوجه مناشدة هامة لمستخدمي مواقع التواصل

كشف المهندس وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، آخر تطورات العطل الذي أصاب عدد من المنصات الاجتماعية، قائلا إن العطل حدث منذ نحو ساعة ونصف، وسبب المشكلة غير معروف حتى الآن، وهو عطل عالمي وليس على مستوى مصر فقط.





وأشار "حجاج"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الاثنين، إلى أن البعض يرجع سبب العطل إلى التحديثات التي يجريها "الفيسبوك"، أو حدوث هجمة إليكترونية، منوها بأن العطل في خدمات فيسبوك، وواتساب يتسبب في خسائر تقدر بمليارات الدولارات للشركة المالكة لتلك التطبيقات بسبب الإعلانات.



