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محامي الزمالك يكشف آخر تطورات قضية كهربا

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 07:32 م
كهربا
كهربا
محمد الدمتناوي
كشف نصر عزام محامي نادي الزمالك، عن آخر التطورات بشأن قضية محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي ونجم نادي الزمالك السابق.

وقال  نصر عزام  فى تصريحاته لقناة أون تايم سبورت: "كان هناك جلسة في قضية كهربا والقضية محجوزة للحكم وننتظر القرار النهائي في هذا الأمر".

وتابع: "تم استلام موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم بقيد الثنائي محمد أوناجم وسيف الدين الجزيري كما خاطبنا الاتحاد الدولي بشكل مباشر وحصلنا على الموافقة وتبقى بعض الإجراءات ستتم عن طريق اتحاد الكرة، عكس الصفقات الجديدة تحتاج إلى رفع الإيقاف لقيدهم ونتخذ كل الاجراءات التي نحافظ بها على حقوق نادي الزمالك".

وواصل: "بالتأكيد نحن نحاول رفع العقوبة وكنت قد توليت استئناف المصري البورسعيدي من قبل وقمنا بإلغاء العقوبة قبل فترة القيد الثانية ولكن الموضوع ليس سهلًا مع الفيفا تمامًا".

وأتم: "نسلك كل الطرق الممكنة للحصول على قرار من المحكمة الدولية على إلغاء العقوبة قبل الفترة الأولى ونتمنى أن تكون هناك أخبار إيجابية في الفترة القادمة".

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