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موعد مباراة ليفربول وواتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 07:31 م
ليفربول
ليفربول
غدير أحمد
يستعد نادي ليفربول لمواجهة نظيره واتفورد، في إطار مباريات الجولة الثامنة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

موعد مباراة ليفربول ضد واتفورد في الدوري الإنجليزي 

وتقام مباراة ليفربول ضد واتفورد يوم السبت الموافق 16 من شهر أكتوبر الجاري، على ملعب فيكارج رود.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الواحدة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والثانية والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول واتفورد

وتنقل مباراة مباراة ليفربول وواتفورد عبر شاشة قناتي beIN Sports HD 1 و beIN

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ليفربول ومانشستر سيتى ليفربول الدوري الانجليزي

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