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شلل السوشيال ميديا.. تعطل مواقع جوجل وفيسبوك وإنستجرام وواتساب وأمازون

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 07:08 م
مواقع التواصل الاجتماعي
مواقع التواصل الاجتماعي
عبد الله الميهي
تعطلت مواقع جوجل وفيسبوك وإنستجرام وواتساب وأمازون، وقدم المستخدمون حول العالم البلاغات بشأن الأزمة.

تعطل فيس بوك

وقالت شركة فيسبوك: "نعمل على إعادة خدمات واتساب وإنستجرام في أقرب وقت"، وفقا لموقع العربية.

فيما أكد إنستجرام، أنهم يمرون بأوقات صعبة، داعين المستخدمين إلى الصبر.

تعطل شبكات المحمول في أمريكا

وبالفعل طالت الأعطال شبكات الهاتف المحمول في الولايات المتحدة.

وكان عطل شلل مواقع التواصل في العالم وخاصة أمريكا، وقدم المستخدمون البلاغات بشأن تلك المواقع.

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