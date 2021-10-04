شلل السوشيال ميديا.. تعطل مواقع جوجل وفيسبوك وإنستجرام وواتساب وأمازون





تعطل فيس بوك





وقالت شركة فيسبوك: "نعمل على إعادة خدمات واتساب وإنستجرام في أقرب وقت"، وفقا لموقع العربية.





فيما أكد إنستجرام، أنهم يمرون بأوقات صعبة، داعين المستخدمين إلى الصبر.





تعطل شبكات المحمول في أمريكا





وبالفعل طالت الأعطال شبكات الهاتف المحمول في الولايات المتحدة.





وكان عطل شلل مواقع التواصل في العالم وخاصة أمريكا، وقدم المستخدمون البلاغات بشأن تلك المواقع.





تعطلت مواقع جوجل وفيسبوك وإنستجرام وواتساب وأمازون، وقدم المستخدمون حول العالم البلاغات بشأن الأزمة.