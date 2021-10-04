خبير أمن معلومات يكشف تفاصيل جديدة عن تعطل الفيس بوك والوتساب

قال المهندس حسام غالي، خبير أمن المعلومات، إن شركة الفيس بوك حتى هذه اللحظة لم تعلن سبب تعطل الفيس بوك والوتساب، معقبًا: "العطل قد يكون ناتج من صغرة أمنية أو قرصنة، أو خطأ"



وتابع "غالي"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن المؤشرات تشير إلى انقطاع مواقع التواصل الاجتماعي في كل أنحاء العالم، مشيرًا إلى أن الفترة السابقة شهدت تعطل الفيس بوك بسبب اختراقه لتسريب البيانات وتحليلها، للعمل على تغيير نتائج انتخابات إحدى الدول الأوروبية.



ولفت إلى أن الصين قامت بإلغاء مواقع التواصل الاجتماعي، وقامت بإعداد مواقع تواصل بديلة، وروسيا تسير في هذا الطريق، مشيرًا إلى ضرورة إقامة موقع مثيل للفيس بوك للدول العربية، بدلًا من الاعتماد على المواقع الغربية.

