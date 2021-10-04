ألقى جثتها بالترعة.. حبس المتهم بقتل زوجته لشكه في سلوكها بالجيزة

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بحبس المتهم ويدعى "خليفة" 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل زوجته بالهرم، وإلقاء جثتها بإحدى الترع بأبو النمرس.



استمعت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، لأقوال المتهم ويدعى "خليفة" 45 عامًا بقتل زوجته وتدعى "راضية" بالهرم، وإلقاء جثتها بإحدى الترع بأبو النمرس، أن لديهما 4 أبناء أكبرهما يبلغ من العمر 16عام، وأن زوجته كانت تعايره بعدم رجولته وتقول له "أنت مش راجل" فلذلك دخل الشك قلبه فشك في سلوكها.



وأفادت التحقيقات، أن المتهم كان يشك في سلوكها منذ فترة فاستدرجها لمكان الواقعة إحدى الترع بأبو النمرس، وقام باستدراجها بالتروسيكل الخاص به لمكان الحادث، وبعد وصولهما حدثت مشادة بينهما، على إثرها ضربها بآلة حادة (شومة) وقام بإلقائها بالترعة، لإخفاء جريمته.



وكشفت التحقيقات الأولية، أن المتهم اعتدى على المجني عليها بآلة حادة ثم ألقى جثتها بالترعة، وذلك بسبب خلافات أسرية متكررة بينهما.



وأوضحت التحقيقات، أن المتم حرر محضر بتغيبها لابعاد الشبهة عنه، وانتدبت النيابة الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليها للوقوف على ظروف الواقعة وتفاصيلها.



تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة ربة منزل بإحدى الترع، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن عامل قتل زوجته بسبب خلافات أسرية بمنطقة الهرم وأبلغ عن اختفائها، وبضبط المتهم اعترف بارتكاب الجريمة، بسبب خلافات زوجية متكررة بينهما حيث اعتدى عليها بآلة حادة، وألقى جثتها بالترعة، فحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

