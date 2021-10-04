مستخدمون يواجهون مشاكل في استخدام شبكة الهاتف المحمول بالولايات المتحدة

ذكر موقع "داون ديتيكتور" المتخصص في تتبع أعطال المواقع، بأن مستخدمين يواجهون مشاكل في خدمة الهاتف المحمول بالولايات المتحدة، كما تلقى الموقع أيضا بلاغات عن مشاكل في الدخول إلى منصة "تويتر" وموقعي "جوجل" و"أمازون".





فيما أفاد مستخدمون في أنحاء مختلفة من العالم، اليوم الإثنين، بتعطل خدمات منصات "فيسبوك" و"واتس آب" و"إنستجرام" للتواصل الاجتماعي.





20000 بلاغ من مستخدمين





وأعلن الموقع تلقيه أكثر من 20000 بلاغ من مستخدمين غير قادرين على الاتصال بالتطبيقات المختلفة للمنصات المذكورة.