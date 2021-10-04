Advertisements

مستخدمون يواجهون مشاكل في استخدام شبكة الهاتف المحمول بالولايات المتحدة

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 07:31 م
شبكات الهواتف
شبكات الهواتف
مارينا بشارة
ذكر موقع "داون ديتيكتور" المتخصص في تتبع أعطال المواقع، بأن مستخدمين يواجهون مشاكل في خدمة الهاتف المحمول بالولايات المتحدة، كما تلقى الموقع أيضا بلاغات عن مشاكل في الدخول إلى منصة "تويتر" وموقعي "جوجل" و"أمازون".

فيما أفاد مستخدمون في أنحاء مختلفة من العالم، اليوم الإثنين، بتعطل خدمات منصات "فيسبوك" و"واتس آب" و"إنستجرام" للتواصل الاجتماعي.

 20000 بلاغ من مستخدمين

وأعلن الموقع تلقيه أكثر من 20000 بلاغ من مستخدمين غير قادرين على الاتصال بالتطبيقات المختلفة للمنصات المذكورة.
 
وأوضح موقع "فيسبوك" في تغريدة على "تويتر" أنه "يدرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيقاتنا ومنتجاتنا"، مضيفا "نحن نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، ونأسف لأي إزعاج".

الكلمات المفتاحية

شبكات المحمول في الولايات المتحدة بوابة الفجر امريكا الفجر

أخبار تهمك

عمرو أديب يفجر مفاجأة بشأن إعصار شاهين ومصر.. والسعودية تحذر بشدة

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل - الكشف عن موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر

منذ حوالي 6 ساعات

بعد عطل فيسبوك والواتساب.. خبير أمن معلومات يوجه مناشدة هامة لمستخدمي مواقع التواصل

منذ ساعة الا ربع

عاجل - مبابي يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل

منذ ساعتين و 29 دقيقة

ثنائي جديد في الطريق.. أخر تطورات صفقات الأهلي الأخيرة

منذ ساعة

عاجل.. إيهاب جلال يرفض رحيل نجم بيراميدز

منذ يوم

أول تعليق من "فيس بوك" على العطل المفاجئ بوسائل التواصل الاجتماعي

منذ ساعة

الأهلي يبحث تقليص قائمته قبل انطلاق الموسم الجديد

منذ ساعة و 28 دقيقة

اختراق.. خبير بأمن المعلومات يكشف سبب تعطل "الفيس بوك والوتساب"

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. ميدو يفجر قنبلة موقوتة عن مستقبل صلاح مع ليفربول

منذ حوالي 19 ساعة

تصريح مهم من وزير التعليم بشأن حضور الطلاب في المدارس

منذ حوالي 5 ساعات

شوبير يتهم وائل جمعة بالكذب ويوجه رسالة نارية إلى كيروش

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن تحلية مياه البحر

منذ ساعتين و 48 دقيقة

رد فعل قوي من نجم الأهلي بشأن مستحقاته

منذ حوالي 11 ساعة

محامي الزمالك يكشف آخر تطورات قضية كهربا

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. تطورات تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
07:32 م

محامي الزمالك يكشف آخر تطورات قضية كهربا

عاجل - الكشف عن موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر

02:06 م

ثنائي جديد في الطريق.. أخر تطورات صفقات الأهلي الأخيرة

06:59 م

عاجل.. تطورات تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

04:30 م

تصريح مهم من وزير التعليم بشأن حضور الطلاب في المدارس

03:11 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements