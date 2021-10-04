"الفجر" يحاور أسرة نجار الهرم وشقيقته: "فضحتها عشان سُمعتها وحشة فحرقت أخويا" (فيديو وصور)





بداية الخلافات التي أدت إلى الجريمة



صاحب العقار يطلب من الشقيقة الرحيل



شقيقة الضحية: أنا في حالة ذهول



زوج أسماء: "حياة المتهمة اتدمرت وحبت تنتقم مننا"



تحقيقات النيابة



"فضحتها عشان سمعتها وحشة.. لكن مكنتش عارفة إنها وصلت إلى سكننا الجديد، وأنا في حالة ذهول".. هذه الكلمات التي قالتها "أسماء " شقيقة نجار الهرم "أحمد إبراهيم"، لخصت قصة مقتله حرقًا على يد امرأة تدعى "سحر أحمد" يوجد خلافات يوجد بينها وبين الشقيقة بعض خلافات الجيرة، ولكن أسماء لم تعلم أن هذه الخلافات سوف تؤدي إلى مقتل أخيها بهذه الطريقة البشعة.بعد مقتل نجار حرقًا على يد امرأة في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة، انتشرت العديد من الشائعات، وامتزجت الشائعات بالحقائق، ومنها أن الضحية كان على علاقة محرمة بالمتهمة، إلا أن هذا الأمر غير صحيح، ولكشف المزيد من التفاصيل حول هذه القضيةانتقلت محررة "الفجر" إلى أسرة الضحية لمعرفة الحقائق.بملابس الحداد، تجلس "أسماء" في المنزل الذي شهد الواقعة المؤسفة، إلى جوار زوجها الذي يواسيها، وتروي لـ"الفجر" تفاضيل هذه المأساة منذ بداياتها، وتقول إنها كانت تعيش في منطقة اللبيني في فيصل، والمتهمة كانت تعيش في الشقة المقابلة لشقتنا، ونظرًا لسلوكها غير اللائق تحدثت مع صاحب العقار لكي يطردها، ولكنها "اتهجمت علينا، وعلمت علينا مجنونة وهي مش مجنونة"، مشددة على أنه لا يوجد بينهما أي خلافات مالية أو اجتماعية، مضيفة: "ست سمعتها مش كويسة وكنت بحاول ابعدها عني وهي مش كويسة، وجوزها عملها قضية زنا، وسابها وراح عاش في أسوان وبنتها قطعت شرايينها بسبب عمايل أمها، والناس كلها عارفاها، وعاملة نفسها بلطجية".وتابعت السيدة أسماء: "بعدما اشتكيت لصاحب العقار منها، قال لي إن هذه السيدة تمتلك الشقة، ولا يستطيع طردها، وطالبني أنا بالرحيل لأني أعيش في شقة بالإيجار، لافتة إلى أنه منذ علمها بالشكوى لصاحب العقار، بدأت في التخطيط لأذيتها، ومنذ عاميت حاولت ذبحي، وبعد أن انتقلنا للعيش في منطقة أخرى بدأت في البحث عني حتى وصلت إلينا، وترددت على المكان عدة مرات لكي تعرف أين نعيش، مشددة على أنه لا يوجد بينها وبين شقيقها أي علاقة عاطفية كما روج البعض، لأنه لا يعرفها من الأصل، وحتى وهو بيموت كان بيقول إنه ميعرفهاش، وكل الكلام اللي اتقال كدب".وأشارت إلى أنه حتى نجل المتهمة كان يسرق الناس في العقار الذي يعيشون فيه، موضحًة أنها انتقلت من هذا المكان منذ سنتين، وفوجئت أنها عرفت المكان الذي نعيش فيه، وكانت تسأل على شقيقي، والناس رأوها معها زجاجة بنزين حجمها 2.5 لتر، موضحة أنه يوم الواقعة جاءت إلى المنزل وقرعت على الباب، ففتح لها شقيقها وطلبت منه أن تقابلها، وعندما رأتها فتحت زجاجة البنزين وبدأت في سكبها في أرضية المنزل لكي تشعله، فصرخ "أحمد" في وجهها وقال لها: "إية اللي بتعمليه ده!، ثم حاول أن يأخذ منها زجاجة البنزين، فسكبتها عليه، وأشعلت النار وتركت المنزل وخرجت.وتابعت: "أنا جالي ذهول، لأني مكنتش أعرف إنها عرفت طريقنا، وكانت جاية تهجم عليا أخويا منعها، وقفل عليا الباب، وهو حاول يتعامل معاها، والنار كانت داخلة من تحت الباب".من جانبه، قال إبراهيم سعيد، زوج السيدة أسماء، إنهم عندما سكنوا في المنزل القديم بدأوا في ملاحظة أمورًا غريبة، وكانوا يرون رجال يدخلون ويخرجون من المنزل، وحاولنا الحديث معها عدة مرات، ولكن الأمر استمر، وبعدها تحدثنا مع صاحب العقار، وفي النهاية تركوا السكن، موضحًا أن صاحب العقار أخبر زوجها الذي بدأ في مراقبتها، وحرر لها محضرًا بالزنا، وتم حبسها وأصبحت "مسجلة خطر".وأشار "سعيد"، إلى أن زوجها تركها وذهب إلى أسوان بعد قضية الزنا، ولم يصبح لها أحد، وبالتالي فكرت هذه السيدة في الانتقام، وبدأت في التخطيط للجريمة والانتقام والبحث عنهم منذ شهر، لأن حياتها "اتدمرت" ولكنها هي من دمرت حياتها بنفسها، مشددًا على أنه لم يكن موجودًا يوم الواقعة، والجيران اتصلوا به وأبلغوه بما حدث.استمعت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، لأقوال سيدة وتدعى "سحر" اشعلت النار في جسد شاب، إثر خلافات بينها وبين شقيقة المجني عليه، فقالت"كنت بدور عليها من فترة كبيرة لأنها أذتني في حياتي"وقالت المتهمة في أقوالها، أنها ذهبت لشقيقة المجني عليه في سكنها الجديد بعد تركها للعقار الذي يجمعهما، لأنها كانت تريد أن تنتقم منها لأنها اساءت لسمعتها وقام زوجها بتحرير محضر زنا ضدها، فاعتقدت أن شقيقة المجني عليه كانت تصورها فيديوهات لتثبت تردد الرجال على شقتها.وأضافت، أنه في يوم الواقعة ذهبت لتنتقم منها، ولكن نتيجة لمشاجرة بينها وبين شقيقها قومت بإلقاء البنزين عليه.باشرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في إشعال سيدة لرجل، بسبب خلافات تجمعها بينها وبين شقيقة المجني عليه، بالهرموقال أحد أفراد أسرة الضحية، إن المتهمة ليست مريضة نفسيا، وأنها كانت تربطهم بها علاقة جيرة سابقة، مؤكدين أنهم لا تربطها بالمجني عليه أى خلافات، وأنها كانت تخطط لإشعال النار بالمنزل بأكمله، وقتل جميع أفراده.وقرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، استمرار حبس سيدة، ١٥ يوم على ذمة التحقيقات،لاشعال النار في جسد شاب بالهرموتلقى قسم شرطة الهرم بلاغا يفيد إشعال ربة منزل النار بنجار، ما أسفر عن مصرعه، وانتقل رجال المباحث بإشراف الرائد أحمد عصام رئيس مباحث الهرم إلى محل الواقعة، وتم ضبط المتهمة، واقتيادها إلى ديوان القسم لاستجوابها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.